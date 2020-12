Covid in Umbria, 179 nuovi positivi e quattro morti: giù i ricoveri ma salgono le terapie intensive

15 dicembre 2020 a

a

a

Sono 179 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Umbria, dato aggiornato alle 11,09 del 15 dicembre. L'incidenza rispetto ai 4.334 tamponi processati nello stesso lasso di tempo è del 4,1%. Il giorno precedente era al 15,9%. Quattro i nuovi morti, che arrivano a quota 535 dall'inizio della pandemia. Scendono di 13 i ricoveri Covid (334), salgono di cinque quelli in terapia intensiva (46). I nuovi guariti sono 350. La quota complessiva di chi si è negativizzato è di 21.323. La curva degli attualmente positivi scende ancora, precisamente di 175 unità, attestandosi a 4.560. Calano di 298 gli umbri in isolamento: vanno sono sotto le seimila unità, a quota 5.966.

