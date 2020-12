7Cervelli, quarta puntata di Okkupèto mercoledì 16 dicembre 2020: le anticipazioni

15 dicembre 2020 a

Mercoledì 16 dicembre 2020, dalle ore 23.30, appuntamento con la quarta puntata di “Okkupèto”, il primo programma televisivo dei 7cervelli, trasmesso in contemporanea su Umbria TV, TRG, Radio Onda Libera e sul sito del Corriere dell'Umbria.

Come ogni mercoledì Fabrizio e Luca ci intratterranno con scherzi esilaranti: ci sarà chi riceverà pacchi inaspettati e chi abbonamenti vitalizi.

Da non perdere il maxi scherzo a Giancarlo Pacini: il conduttore di Umbria TV riceverà da un ricco sponsor delle richieste un po’ osé. Risate assicurate.

7 Cervelli, Okkupèto: guarda qui la terza puntata del programma con gli scherzi al telefono



Ospite della quarta puntata sarà Rocco Ciarmoli. Comico e attore cinematografico e televisivo, Rocco conquista un grande successo come fondatore e componente del trio comico di Zelig “Le Tutine”, per poi vestire i panni di un altro personaggio, Roccò il Gigolò, per le successive edizioni del programma.

Nel 2001 il debutto sul grande schermo con il film “Se lo fai sono guai” di Michele Massimo Tarantini. Tra il 2006 e il 2019 recita in svariati film come “Sono tornato al nord” (2006), “ Box Office 3D - Il film dei film” (2011), “Operazione vacanze” (2012) e i più recenti “Cristian e Palletta contro tutti” (2016) e “Mò vi Mento - Lira di Achille” (2019).

Tutti coloro che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi e li vogliono segnalare alla produzione, possono contattare il numero 3519344354.

