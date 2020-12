Terni, forzati i giochi per i bambini in un centro commerciale di via del Rivo. Ladri in fuga

15 dicembre 2020 a

Un furto è stato messo a segno al centro commerciale Il Polo di via del Rivo, a Terni, nel corso della notte tra lunedì 14 e martedì 15 dicembre. Il personale addetto alle pulizie, arrivato intorno alle 8 e 30 per prendere servizio, si è accorto della forzatura dei giochi a gettoni per i bambini che si trovano nella galleria dello stesso centro commerciale. Sono stati immediatamente avvisati i responsabili della struttura e il proprietario che ha sporto denuncia contro ignoti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Terni per un sopralluogo. Per l’esattezza sono stati rubati circa 30 euro. Dei ladri per il momento non c'è traccia.

