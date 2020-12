Narni, ritrovata vicino al fiume Nera la donna scomparsa dalla sua abitazione di San Gemini

15 dicembre 2020 a

E’ stata ritrovata dai vigili del fuoco lungo il greto del fiume Nera la donna scomparsa nel corso delle prime ore della mattinata di martedì 15 dicembre dalla sua abitazione di San Gemini. La donna, che ha 52 anni, si trova in buone condizioni di salute, come hanno confermato i soccorritori presenti sul posto. Le ricerche si erano concentrate nei pressi del ponte di Augusto, a pochi chilometri dal centro abitato di Narni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri insieme al nucleo Tas dei vigili del fuoco per gestire al meglio le ricerche che si sono concluse, dopo alcune ore, in mattinata.

