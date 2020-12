Furto in un negozio e sparatoria nella notte: due banditi arrestati dalla polizia e un ferito

Sparatoria nella notte alle porte di Perugia

Due malviventi arrestati a San Martino in Campo, alle porte di Perugia , dopo una sparatoria con gli agenti della squadra volante della polizia. Uno dei banditi è rimasto ferito . E 'accaduto nella notte fra lunedì 14 e martedì 15 gennaio dopo che al 113 è arrivata la segnalazione di un furto in atto in un negozio della frazione perugina.

All'arrivo dei poliziotti i ladri stavano ancora trafugando della merce e sono stati arrestati al termine di una sparatoria in cui gli agenti hanno risposto al fuoco. Uno dei malviventi è rimasto ferito e non risulta in pericolo di vita, pochi giorni di prognosi anche per uno degli agenti intervenuti sul posto.

