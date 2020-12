Saldi invernali in Umbria, assessore Fioroni: "Inizieranno il 5 gennaio 2021"

15 dicembre 2020 a

I saldi invernali in Umbria inizieranno il 5 gennaio. A darne notizia è l’assessore regionale al Commercio, Michele Fioroni, attraverso una nota ufficiale: “Alla luce della normativa e delle disposizioni vigenti, si conferma che la data di inizio dei saldi invernali in Umbria è fissata per martedì 5 gennaio 2021 e che gli stessi termineranno sabato 6 marzo 2021”.

La norma alla quale fa riferimento l'assessore prevede infatti che i saldi invernali inizino il primo giorno feriale antecedente l’Epifania con una durata di sessanta giorni. “Ciò - aggiunge Fioroni - anche in ragione delle richieste pervenute da parte delle Associazioni di categoria che, nonostante la particolarità del momento che vive anche il settore del commercio, hanno inteso, nell’interesse della categoria e dei consumatori, non procedere con alcun rinvio”.

Saldi dal 5 gennaio, naturalmente, da mettere in relazione alle eventuali decisioni a livello nazionale che il Governo potrebbe adottare attraverso il nuovo Dpcm sull'emergenza Covid 19 allo studio per evitare assembramenti nel periodo a cavallo fra Natale e primi giorni del 2021.

