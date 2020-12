Perugia, a tutta velocità sulla superstrada con tre chili di droga in auto: spacciatore arrestato dalla Finanza

15 dicembre 2020 a

Corre in superstrada con tre chili di stupefacente in auto. Peccato per lui che c'era la Gdf con i cani antidroga. Le fiamme gialle del comando provinciale di Perugia hanno fermato e arrestato uno spacciatore che stava circolando con tre chili di hashish nascosti all’interno dell’automobile. È successo sulla E45, dove i finanzieri, durante l’attività di monitoraggio del territorio, hanno subito individuato un veicolo che si dirigeva a tutta velocità verso nord. È bastato questo a insospettire i militari: hanno inseguito, fermato e controllato il mezzo, condotto da un soggetto tunisino residente a Perugia. L’agitazione mostrata dal conducente non ha fatto altro che corroborare i sospetti iniziali, poi confermati grazie all’aiuto delle unità cinofile della compagnia di Perugia: l’odore della droga, seppur ben nascosta, non è sfuggito all’olfatto dei cani. A seguito della perquisizione, oltre agli stupefacenti, sono stati sequestrati due cellulari, denaro e un coltello a serramanico. L’uomo, su disposizione del pubblico ministero, è stato portato nel carcere di Capanne.

