Narni, donna di 52 anni esce di casa e scompare nel nulla. Al via le ricerche sotto il ponte d'Augusto

15 dicembre 2020 a

a

a

I vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, su segnalazione dei carabinieri, sono intervenuti a Narni, durante la mattinata di martedì 15 dicembre, nei pressi del ponte di Augusto, per la ricerca di una donna che si è allontanata dalla propria abitazione e di cui non si hanno più notizie. Sul posto è intervenuto anche il nucleo Tas dei vigili del fuoco per gestire al meglio le ricerche. La donna scomparsa ha 52 anni. Alle ricerche prendono parte anche dei volontari. La 52enne narnese ha lasciato la sua abitazione senza avvertire i suoi familiari e da alcune ore non risponde al cellulare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.