Qualità della vita in Umbria, balzo in avanti di Terni che sale di 25 posizioni 

Marina Rosati 15 dicembre 2020

Perugia stabile, Terni in netta rimonta in termini di qualità della vita. Nella tradizionale classifica sulle 107 province italiane de Il Sole 24 Ore, la città dell’acciaio risale di 25 posizioni rispetto al 2019 arrivando al 38esimo posto con un punteggio di 519,28, subito sotto il capoluogo umbro che si ferma alla 37esima posizione con 519,83 punti. Sei le aree tematiche prese in considerazione che spaziano da ricchezza-consumi al tempo libero, da giustizia-sicurezza ad ambiente-servizi, da affari-lavoro a demografia-società. Ciascuna delle macro aree è poi divisa in una serie di sottoinsieme tematici che prendono in esame singole dimensioni e aspetti specifici. La statistica propone anche un focus su 25 indicatori significativi in tempo di Covid, aggiornati tra il 30 giugno e ottobre di quest’anno.

