Suarez, Olivieri fa ricorso al Riesame. Il Cda apre per lui il disciplinare e nomina Lampone ad interim

Grego Bolli si dimette, Olivieri non molla e anzi fa riscorso al Tribunale del Riesame per chiedere la revoca della sospensione di 8 mesi emessa nei suoi confronti dal gip, Piercarlo Frabotta. Ieri mattina, mentre l’avvocato, Francesco Falcinelli depositava l’istanza, il Cda straordinario ha deliberato all’unanimità di chiedere l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti di Olivieri e ha affidato al dottor Francesco Lampone - responsabile dell’area legale - l’incarico di direttore generale ad interim fino alla fine dell’anno, “con esclusivo riguardo ai soli atti di ordinaria amministrazione urgenti e indifferibili”, precisa il Cda in una nota ufficiale. Lampone, era già stato indicato dallo stesso Simone Olivieri, come suo vice con un ordine di servizio del 19 maggio scorso. Sempre ieri inoltre è emerso che anche l’esaminatore di Suarez, Lorenzo Rocca, si era dimesso già il 29 ottobre scorso - per questo il gip gli ha revocato la misura interdittiva - ma la decorrenza delle sue dimissioni è al 2 gennaio 2021. E' stato infatti valere l'obbligo di preavviso. Nella lettera di dimissioni ha detto di essersi sentito abbandonato dall’Ateneo. Per lui il primo ottobre era stata disposta la sopensione dal centro di valutazione di conoscenza linguistica.



