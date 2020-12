Covid in Umbria, piano per le vaccinazioni a domicilio allo studio di Usl 1 e 2

Alessandro Antonini 15 dicembre 2020 a

a

a

Vaccinazioni capillari e immediate, anche domiciliari per i soggetti con patologie croniche e gli ospiti di rsa e residenze protette. Per una parte dei primi 16.285 umbri selezionati tra personale sanitario e fasce a rischio si prospetta un vaccino anti Covid “a domicilio”. E’ il piano allo studio delle direzioni sanitarie di Usl 1 e 2. E’ corsa contro il tempo per fornire la lista dei nomi dei primi da vaccinare: il commissario Arcuri li vuole entro venerdì. Si parte a metà gennaio. Ancora da individuare le 12 sedi di erogazione. I quattro punti di stoccaggio restano gli ospedali di Perugia, Terni, Città di Castello e Foligno. Niente da fare ancora per i vaccini antinfluenzali. Sul fronte farmacie ancora niente scorte, fa sapere il presidente di Federfarma Umbria, Augusto Luciani. E dire che le prime fiale erano attese per ottobre-novembre. Anche per quanto riguarda le categorie a rischio siamo in ritardo. E le scorte giungono a singhiozzo. Cade oggi la data utile annunciata per completare la copertura. La Regione fa sapere che per quanto riguarda la Usl 1 ci siamo: 15 mila dosi che si aggiungono alle 25 mila già arrivate per un totale di 40 mila. Nessuna notizia dalla Usl 2, al momento. Sono 262 mila le dosi ordinate in totale per l’Umbria e la vaccinazione per le fasce non a rischio non è ancora iniziata. Non solo. Per gli ultrasessantacinquenni, manca ancora il 30%.



