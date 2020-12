Scoperto venditore abusivo di ombrelli di Gualdo Tadino, multa da 5 mila euro

15 dicembre 2020 a

a

a

Multa salata per un venditore ambulante di Gualdo Tadino in trasferta a Senigallia. Dovrà pagare cinquemila euro.

Nell’ambito dei controlli effettuati dai carabinieri della città marchigiana su venditori e parcheggiatori abusivi, è stato multato un cinquantottenne marocchino residente appunto a Gualdo Tadino. I controlli a tappeto sono stati effettuati nel tratto di litorale Marconi, dove è stato visto e identificato un venditore abusivo: si tratta come detto di un cittadino marocchino, residente a Gualdo Tadino. Va aggiunto che gli sono stati sequestrati anche dieci ombrelli. Decisamente una trasferta in terra marchigiana da dimenticare per lo straniero residente in Umbria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.