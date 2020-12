Covid in Umbria, 49 contagi su 308 tamponi e cinque morti. Nuovi positivi al minimo storico dall'inizio della seconda ondata

14 dicembre 2020 a

Sono 49 i nuovi positivi Covid in Umbria nelle ultime 24 ore. E' il dato aggiornato a lunedì 14 dicembre. Nello stesso lasso di tempo sono stati effettuati 308 tamponi. Rapporto al 15.9%. Un numero di gran lunga inferiore alla media settimanale, come ogni lunedì: questo perché si tratta dei test raccolti domenica, quando i drive through sono chiusi e si raccolgono solo i campioni di chi si reca in ospedale con sintomi. I 49 positivi sono il minimo storico dall'inizio della seconda ondata. Per trovare un dato migliore bisogna tornare indietro a lunedì 5 ottobre, quando i contagi erano 19. Purtroppo nell'ultimo giorno in considerazione sono stati cinque i nuovi deceduti. La quota dall'inizio della pandemia è di 531. Aumentano di otto i ricoveri, con 347 posti letto dedicati al Covid. Siamo (dati Agenas 13 dicembre) al 39% di occupazione, sotto la soglia critica del 40%, meglio della media nazionale. Calano di quattro le terapie intensive (41). Anche qui l''Umbria si appresta a scendere sotto la soglia critica del 30%. I guariti sono 117. Gli attualmente positivi calano ancora, di 73 unità.

