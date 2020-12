Incidente sulla Terni-Rieti, va fuori strada con l'auto e resta incastrata tra le lamiere

La macchina - una Toyota Yaris - è finita in mezzo alla vegetazione poco prima della nuova galleria della Terni-Rieti

Incidente stradale intorno a mezzogiorno di lunedì 14 dicembre 2020 sulla statale 79, all'iimbocco della nuova galleria della Terni-Rieti, nella zona di Marmore, in provincia di Terni.

Una donna di 78 anni, originaria della provincia di Rieti, ha perso il controllo dell'auto - una Toyota Yaris - della quale era alla guida, ed è finita fuori strada, finendo la sua corsa in mezzo alla vegetazione appena al di qua della carreggiata. Fortunatamente la signora non ha riportato conseguenze serie nell'uscita di strada, ma è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo tra le lamiere che si sono contorte, impedendole di uscire dallo sportello.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco di Terni che hanno estratto la donna dall'auto, accertandosi che non fosse ferita, come poi per fortuna è stato. Sul posto, per i rilievi previsti dalla legge, anche la polizia locale.

