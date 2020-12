Terni, danni all'ambiente per gare di rally sulla montagna di Polino. Sindaco e carabinieri forestali a caccia dei responsabili

Il primo cittadino, Remigio Venanzi; "Provvederemo ad installare delle fototrappole in diversi luoghi". Potrebbe scattare "l'addebito non solo della multa, ma anche dei danni ambientali e morali causati"

14 dicembre 2020 a

a

a

"Prima neve, primi imbecilli!".

Non ricorre a giri di parole, il sindaco di Polino, in provincia di Terni, Remigio Venanzi, che rende noto come in questi giorni di dicembre 2020, dopo le copiose nevicate, ci sia stato chi abbia pensato di dare vita a una serie di veri e proprio "rally automobilistici" sugli splendidi prati innevati nel territorio del piccolo ma splendido paese della Valnerina ternana.

"In questi giorni - spiega Venanzi - moltissime persone hanno raggiunto la nostra/vostra montagna e tantissimi con i loro bimbi. Tutti con grande rispetto per l'ambiente, salvo alcuni cretini che pensando di essere dei fuoriclasse di rally apportano gravi danni ai nostri prati". E il sindaco ha pubblicato via social le foto dei prati solcati dagli pneumatici delle macchine "in gara".

"A breve - prosegue Venanzi - provvederemo ad installare delle fototrappole in diversi luoghi ed allora la 'gara di rally' potrebbe interrompersi con addebito, non solo della multa, ma anche dei danni ambientali e morali causati. Ne abbiamo parlato con i carabinieri forestali. Se riusciamo a beccarli, non prenderanno solo la multa ma anche denuncia penale e richiesta risarcimento danni da parte del Comune di Polino".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.