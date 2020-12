Caso Suarez, si è dimessa la rettrice dell'Università per stranieri di Perugia. Lettere di Giuliana Grego Bolli a ministro e dipendenti

Francesca Marruco 14 dicembre 2020 a

Si è dimessa questa mattina, lunedì 14 dicembre, la rettrice dell'Università per stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, già sospesa dall'incarico per una misura interdittiva emessa dal Gip nell'ambito della inchiesta sull'esame farsa di italiano del calciatore Luis Suarez, che era in predicato di trasferirsi alla Juventus.

Grego Bolli, al pari di Simone Olivieri, il direttore generale dell'Ateneo, è accusata di concorso in falso e rivelazione di segreto d'ufficio. Dopo giorni di riflessione la rettrice ha deciso di rassegnare le dimissioni stamattina con una lettera al ministro e con una seconda missiva destinata ai dipendenti dell'Università per Stranieri fino ad ora guidata da lei.

