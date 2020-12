Terni, noto imprenditore e la moglie uccisi dal Covid in 24 ore dopo oltre un mese in ospedale

14 dicembre 2020 a

Giuseppe e Laura De Rosa sono morti a Terni nel giro di 24 ore dopo aver lottato per oltre un mese contro il Covid. Uniti nella morte come nella vita. I funerali di Giuseppe De Rosa, 65 anni, noto imprenditore ternano, e di sua moglie Laura, si svolgeranno lunedì 14 dicembre, alle 15 e 30, in duomo. Un calvario che al Santa Maria ha visto lottare Giuseppe accanto alla moglie Laura Fabi, 65 anni, ricoverata anche lei in ospedale in gravissime condizioni anche a causa di precedenti problemi di salute. “Abbiamo sperato sino all’ultimo, ma non c'è stato nulla da fare" - racconta Pietro, uno dei fratelli dell'imprenditore, Pietro. Giuseppe De Rosa, titolare della Tecno antincendio, in gioventù era stato campione italiano di lotta libera nel gruppo sportivo dei vigili del fuoco e aveva operato come pompiere volontario all’interno della Terni industrie chimiche di Nera Montoro. I coniugi De Rosa lasciano nel dolore la figlia Ilaria, i familiari e i tanti amici che hanno avuto la fortuna di averli accanto nel corso degli anni.

