Perugia, folla in centro. Il dottore: "Basta un giallo a far sparire il buon senso. Così di corsa verso la terza ondata"

“Speriamo davvero che la trasmissione del virus all’aperto e con la mascherina sia ridotta, perché altrimenti ci potrebbero essere conseguenze”. L’epidemiologo Fabrizio Stracci commenta così le foto di sabato pomeriggio del centro storico di Perugia pieno di gente per corso Vannucci che hanno scatenato tantissime polemiche e prese di posizione, per la maggior parte con post sui social network, sia di medici o infermieri che di comuni cittadini.

“Non dico che sia giusto” l’uscire e l’affollare le strade, “ma - aggiunge il professore che tiene a specificare che si tratta di opinioni personali, quindi non frutto di ricerche scientifiche - di certo sono più pericolose le feste e le cene” che forse ci saranno in periodo natalizio.

Ad ogni modo, il professore, direttore del dipartimento di igiene e prevenzione dell’Università degli studi di Perugia invita a “non indignarsi con chi facendo regali di Natale prova a salvare l’economia a e i commercianti”. E infine l’auspicio, “che il vaccino abbia caratteristiche di efficacia tali da risolvere il problema” accompagnato dal monito: “In ogni caso, il vaccino, anche se risolutivo non lo sarà da gennaio, quindi mi sento di raccomandare di non abbandonare tutte le precauzioni che ormai tutti conosciamo durante le feste”.

Il problema che si è verificato sabato pomeriggio nel centro storico di Perugia lo si è avuto anche in altre città dell’Umbria e d’Italia.Tantissime infatti le foto di centri storici presi d’assalto per lo shopping natalizio, con buona pace dei gestori dei centri commerciali che continuano a protestare perché loro si, devono restare chiusi.

Ma nel mondo umbro le polemiche sono state parecchie. Tra queste c’è il commento del cardiologo dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, Maurizio Del Pinto che, in un post pubblico a corredo della foto del centro che traboccava di gente ha scritto: “Così andiamo di corsa verso la terza ondata. Basta un ‘giallo per far saltare il buonsenso. Oggi (ieri ndr) quasi 20 mila casi, tendenza settimanale a una riduzione del 10-20 per cento dei tamponi, insistenti dibattiti sugli spostamenti tra comuni, percezione comune che il vaccino dal 1 gennaio 2021 risolverà la situazione in un battito di ciglia. Senza disposizioni del governo centrale (che anche in Germania ridiventano stringenti) anche i bravi umbri (sempre disciplinati) si lasciano andare, peccato”. Lo stesso cardiologo, osservatore molto attento dell’evoluzione della pandemia, sia in chiave umbra, che nazionale o mondiale, due giorni fa aveva scritto un altro post in cui, grafico alla mano evidenziava come i contagi negli Stati Uniti fossero saliti a due-tre settimane dal giorno del ringraziamento. “Ora pensate ai cenoni di gruppo, a gennaio, senza prudenza, saremo noi in questa situazione”.

C’è chi della foto del corso affollato di persone ha fatto anche un meme con su scritto “prima Vannucci, poi Silvestrini”, alludendo all’ospedale del capoluogo.

“Oggi così a Perugia - ha scritto l’avvocato Saschia Soli - una foto che non necessita di commenti. E’ chiara l’assenza di buon senso nei miei concittadini e di seri controlli di dovrebbe occuparsi del nostro territorio”.

E poi c’è anche chi ha criticato il fatto mettendolo a confronto con la chiusura dei locali. “Tra un mese veniteci a raccontare nuovamente la storiella che il problema erano i bar, i ristoranti, i negozi e le palestre mi raccomando” scrive un utente. “E poi dicono che il Covid sta solo nei ristoranti”, scrive un altro.

Ed è lo stesso titolare di un ristorante del centro storico di Perugia, Enrico Guidi del “Cantinone” a scrivere un post dicendo: “A gennaio saremo di nuovo messi molto male. Ricordiamoci che ci sono migliaia di attività chiuse in attesa che si abbassino i contagi” .

