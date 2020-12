Covid, la virologa Ilaria Capua a Domenica In: "Ridurre i contagi o sarà impossibile evitare la terza ondata"

13 dicembre 2020 a

"L'obiettivo è cercare di tenere le persone fuori dagli ospedali. La situazione nelle strutture sanitarie rappresenta il punto di caduta. Purtroppo al momento continuano ad essere stracariche". Lo ha detto durante Domenica In la virologa Ilaria Capua spiegando che fino a quando gli ospedali non torneranno ad un livello di normalità, l'Italia non potrà ripartire. A maggior ragione in un periodo complesso come quello invernale in cui aumentano puntualmente le persone che hanno bisogno di cure. Capua ha spiegato che la mortalità sul Covid si è attestata intorno al 3.7% ma che in ospedale ovviamente ci si finisce anche per altri motivi e si rischia di non poter avere le cure necessarie se al loro interno i sanitari e i medici devono essere impegnati solo a combattere il virus. Rispondendo alle domande di Mara Venieri, ha parlato anche delle restrizioni, senza troppi giri di parole: "Dobbiamo assolutamente ridurre i contagi o sarà impossibile evitare la terza ondata".

