Umbria, il bollettino di oggi: 145 nuovi positivi, 208 guariti ma altri 9 morti

Sono appena 145 i nuovi positivi al Coronavirus emersi dall'analisi di 2.203 tamponi nella giornata di domenica in Umbria. Sono invece 208 i guariti: il che porta il totale degli attualmente positivi a 4.808. L'incidenza di positivi sul numero dei tamponi, seppure minori rispetto al giorno precedente, resta stabile al 6,6%. Scendono anche altri parametri: continuano infatti a diminuire i ricoverati. Sono infatti arrivati a 339 contro i 350 di 24 ore prima. Anche i degenti in terapia intensiva diminuiscono: sono passati da 49 a 45 in 24 ore. Purtroppo resta invece alto, anche ieri, il numero dei decessi, un tributo quotidiano che l'Umbria, come l'italia, paga al virus. Sono infatti decedute 9 persone, il che porta il totale delle vittime Covid dall'inizio dell'epidemia in Umbria a 527.

