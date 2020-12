Otricoli, maratona di solidarietà. Alessio Parisi corre 48 ore per aiutare la ricerca su una malattia genetica

13 dicembre 2020 a

All’asta on line dell’associazione Gene Piga Italia per finanziare il primo progetto di ricerca sulla malattia genetica rara hanno partecipato in tanti. E adesso a raccogliere fondi ci pensa Alessio Parisi, con la prima challenge solidale “Corri Tifa Dona”. La speranza ora ha il volto di Alessio Parisi, triathlonista e fisioterapista del piccolo Francesco, che combatte contro questa malattia rara. Sfiderà se stesso in un’impresa ambiziosa: tra sabato 12 e domenica 13 dicembre correrà per quattro miglia ogni quattro ore per ben 48 ore consecutive. E darà un senso nobile a questa sfida rendendola una challenge solidale aperta a tutti. Chiedendo di correre, tifare e donare all’associazione Gene Piga Italia Odv che fa capo a Caterina, Chiara e Tiziana, le tre mamme coraggio che hanno fatto nascere l’organizzazione di volontariato con sede ad Otricoli e si battono perché su questa malattia venga avviata una ricerca. “Chi vuole corra... chi non può doni...” è l’appello di Alessio, che toccherà Roma, Guidonia, Tivoli e Villa Adriana.

