Covid, a Perugia quattro giovani vanno in giro di notte: maxi multa per violazione del coprifuoco

Alessandro Antonini 13 dicembre 2020 a

a

a

Maxi multa da 1.600 euro per quattro ragazzi fermati dai vigili urbani in violazione del coprifuoco.

Il verbale è stato elevato nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2,30, nella zona di Elce.

L’auto con a bordo due ragazzi e due ragazze è stata intercettata e fermata da una pattuglia dei vigili urbani.

Stando a quanto risulta dal verbale, i quattro non hanno saputo giustificare l’uscita dopo le 22.

Per questo la contestazione è stata di 400 euro di multa per uno, che si può ridurre a 285 se pagata entro cinque giorni.

Stando ai dati forniti dalla prefettura di Perugia, le sanzioni effettuate su base provinciale il giorno precedente, l’11 dicembre, sono state soltanto due su 248 persone controllate. Sul fronte esercizi commerciali, sono stati 32 quelli monitorati e nessun verbale elevato.

La maggior parte delle violazioni riscontrate negli ultimi giorni riguarda la violazione del coprifuoco e il mancato utilizzo delle mascherine.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.