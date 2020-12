Umbria, scende il tasso di occupazione dei posti letto Covid: terapie intensive al 44%

13 dicembre 2020 a

Il virus sta rallentando. Lo raccontano tutti i numeri della pandemia in Umbria. Sia quelli aggiornati a ieri che quelli contenuti nell’ultimo report dell’ISS che ha dati fino al 9 dicembre. In quest’ultimo, in particolare, c’è la cifra, molto positiva della percentuale di occupazione dei posti letto dai malati Covid. Ebbene, la percentuale relativa ai posti letto comuni è del 42 percento con soglia critica che scatta sopra il 40 . Nel report della settimana precedente l’occupazione era del 48 per cento. Per quanto riguarda invece i posti di terapia intensiva, la cui soglia critica è fissata al 30 percento, è al 44 percento. Nel report che contiene i dati relativi alla settimana 30 novembre- 6 dicembre) c’è anche un altro dato molto confortante: quello dei nuovi focolai registrati: appena 5 contro i 31 della settimana precedente e gli oltre 100 di non più di un mese fa.

Diminuiscono anche quelli attivi: 93 invece dei 126 dei sette giorni precedenti. Anche l’rt ovviamente scende: è arrivato a 0.66 dallo 0,71 della settimana precedente.

Ieri anche i dati relativi al giorno precedente, se si esclude quello relativo ai decessi, sono stati particolarmente positivi: appena 211 nuovi casi su 3.108 tamponi analizzati, contro 406 ulteriori guariti. Gli attualmente positivi sono quindi scesi sotto i 5 mila: ieri erano infatti 4. 884. Solo venti giorni fa erano 11.500: tra i tantissimi guariti e il rallentamento del virus, il dato sembra sempre meno preoccupante.

Anche i numeri relativi alle ospedalizzazioni ieri hanno fatto registrare un complessivo -18 rispetto al giorno precedente. Per cui il totale degli ospedalizzati ieri era di 350.

Di questi 49 sono in terapia intensiva, cinque in meno del giorno precedente. Purtroppo invece non si registrano rallentamenti reali riguardo ai decessi: anche ieri ci sono stati 10 decessi, che fanno salire il drammatico conto delle vittime a 517.



