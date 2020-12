Covid in Umbria, nuova proiezione: "Con le attuali restrizioni emergenza fino ad aprile"

13 dicembre 2020 a

Con le attuali restrizioni l’emergenza Covid in Umbria si attenuerà solo ad aprile. Tra quattro mesi e mezzo, cioè, torneremo nella situazione dello scorso settembre, quando i nuovi positivi oscillavano tra i 10 e i 46 al giorno. E’ l’ultima proiezione del Nucleo epidemiologico regionale. Che non tiene ancora conto (la settimana prossima è atteso un focus specifico) degli “allentamenti” sugli spostamenti annunciati per Natale, della ripresa della didattica in presenza al 75% dal 7 gennaio e della terza ondata annunciata a febbraio. E’ la stima ottimistica. “La curva del carico ospedaliero in queste condizioni di restrizioni scende lentamente”, spiega l’ingegner Fortunato Bianconi, del Nucleo epidemiologico regionale, “e il ritorno a una situazione simile a quella di settembre è stimato solo tra marzo e aprile”.



