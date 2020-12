Umbria, il bollettino di oggi: altri 10 morti, 211 nuovi positivi e 406 guariti. Ricoveri in calo

12 dicembre 2020 a

Sono 211 i nuovi casi di Coronavirus emersi oggi in Umbria dall'analisi di 3.108 tamponi, come da diversi giorni a questa parte inoltre i guariti sono quasi il doppio dei nuovi casi: 406. Il che porta il totale degli attualmente positivi a 4.884. Solo ieri la quota di attualmente positivi era sopra i 5 mila. Un altro dato positivo riguarda le ospedalizzazioni: oggi infatti se ne registrano 18 in meno ( in totale) rispetto al giorno precedente con un totale di 350 degenti nelle corsie Covid dell'Umbria. Di questi 49 sono in terapia intensiva. Il giorno prima erano 54. Purtroppo si registrano ancora altri 10 decessi, che porta la quota di vittime Covid dall'inizio della pandemia a 517.

