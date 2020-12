Foligno, Giostra della Quintana: Pierluigi Chicchini nuovo cavaliere del rione Contrastanga

12 dicembre 2020 a

Pierluigi Chicchini, trentunenne fantino di Foligno, è il nuovo cavaliere della Giostra della Quintana del rione Contrastanga. L’ufficialità è arrivata proprio oggi, sabato 12 dicembre, attraverso un comunicato della contrada di Palazzo Denti. Le trattative per l’approdo in gialloblù dell’ex cavaliere del Rione Pugilli, erano iniziate già all’indomani della Giostra dello scorso 13 settembre. L'accordo sembrava fatto già all’inizio di ottobre ma, causa dettagli contrattuali da limare tra Pugilli e Contrastanga, solo nelle scorse ore è arrivata la definizione. Pierluigi Chicchini porta in dote alla contrada delle tre sbarre d’oro una carriere invidiabile, fatto di due successi e piazzamenti brillanti.

