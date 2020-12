Terni, l'aviosuperficie di Maratta si candida ad ospitare la base logistica dell'elisoccorso regionale

Il sito ha una piazzola per l'atterraggio di elicotteri, è il meno nebbioso dell'Umbria, ha una stazione di rifornimento di carburante e un'officina di riparazione

Terni si fa avanti per accogliere la base logistica dell’elisoccorso regionale. La candidatura del secondo capoluogo umbro viene rilanciata a pochi giorni dalle dichiarazioni dell’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, che ha confermato lo spostamento, a febbraio, da Fabriano a un sito umbro. A scendere in campo in favore dell’aviosuperficie di Maratta sono il sindaco, Leonardo Latini, l’assessore Orlando Masselli e Carlo Befani, amministratore unico di Terni Reti Surl, la società in house del Comune che gestisce, tra l’altro, la pista ternana.

Non si tratta di una questione di campanile, ma di ragioni oggettive che, secondo Befani, dovrebbero indurre la Regione a scegliere AvioTerni. “Il nostro sito – prosegue Befani - ha una piazzola di atterraggio per elicotteri, autorizzata dall’Enac h24 anche per il volo notturno. E’ il meno nebbioso dell’Umbria (43 giorni in media l’anno) e consente decolli e atterraggi. In più è dotato di personale con qualifica dell’Enac, ha una stazione di rifornimento carburante, un’officina di riparazione e un hangar anche per gli elicotteri”.

Secondo l’amministratore unico di Terni Reti “è irrilevante che la base logistica sia baricentrica rispetto al territorio regionale: la differenza di tempi di percorrenza tra Terni, Foligno e Perugia e un qualsiasi punto della regione è nell'ordine di quattro minuti. E altrettanto irrilevante è la vicinanza all’ospedale di riferimento visto che i feriti vengono trasportati in un luogo piuttosto che un altro in base alla tipologia del trauma subìto e non alla vicinanza. E non conta che si tratti di aeroporto o aviosuperficie: l’importante è avere una struttura pienamente idonea alle emergenze sanitarie, come nel caso di Terni”.

In subordine, come piano B, Befani propone “la doppia base logistica con alternanza temporale: ad esempio i siti di Terni e Foligno potrebbero alternarsi ogni sei mesi, lasciando a Terni la base nel periodo invernale e a Foligno in quello estivo. Va da sé che la doppia base opererebbe sempre con servizio ed elicottero unici e dunque i costi complessivi per la Regione sarebbero invariati. Questa soluzione - conclude - potrebbe avere buoni vantaggi, a parità di costi”. L’assessore comunale alle Aziende Partecipate, Masselli, ne fa una questione politica. “E’ l’occasione giusta - avverte - per riconsiderare gli equilibri territoriali in seno all’Umbria che per troppo tempo hanno penalizzato Terni a vantaggio di Foligno o altre realtà. Quella dell’elisoccorso è una questione fondamentale per la politica e la salute pubblica e stavolta non siamo disposti a fare un passo indietro: per Terni sarebbe un affronto. La politica nel suo insieme deve ritrovarsi unita su questo obiettivo che non possiamo mancare”.

