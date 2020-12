Paolo Rossi, la prima moglie Simonetta Rizzato: "Fu un colpo di fulmine, poi il suo lavoro ci ha allontanato"

12 dicembre 2020 a

L'Italia è ancora commossa per la morte di Paolo Rossi. Sabato 12 dicembre i funerali del campione, dell'eroe azzurro di Spagna '82 e del titolo mondiale. La sua prima moglie, Simonetta Rizzato, madre del suo primogenito Alessandro, ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale ha ricordato il periodo del mondiale, del matrimonio, il buio del calcioscommesse, la separazione e la nascita del figlio. "Ci siamo conosciuti che avevo 17 anni, lui 20. Eravamo così giovani - ha detto -. Fu un colpo di fulmine. E dopo quell’incontro ci sono stati diciotto anni d’amore".

Morte Paolo Rossi, Simonetta Rizzato: la prima moglie su Techetechetè in uno speciale su Rai1. La coppia stregò le cronache rosa

Simonetta ha accompagnato Pablito nel periodo più incredibile della sua carriera. Negli anni Ottanta erano la coppia più bella dello sport, le loro foto riempivano i rotocalchi. Lui, l’eroe del Mundial. Lei, bellissima, figlia di commercianti. Fu un amore da copertina. "Se ci ripenso, mi pareva di vivere una favola: Paolo è stato il primo amore, quel sentimento puro che si può vivere soltanto a quell’età. Poi, siamo cresciuti e maturando siamo cambiati. Lui era spesso lontano per lavoro e alla fine, dopo tanti anni insieme, abbiamo deciso di lasciarci e prendere strade diverse", ha ricordato. "Abbiamo un figlio che ci unisce, io mi sono risposata e anche lui ha conosciuto Federica, una donna stupenda e che gli è stata accanto in modo straordinario in questo periodo così doloroso. Anche dopo la separazione, l’ho sempre sentito parte della mia famiglia", ha aggiunto. "L'ho visto l'ultima volta in ospedale a Siena il giorno prima che morisse - ha affermato - e ci siamo detti addio". Simonetta era accanto a Paolo Rossi nel momento più buio della carriera, quella del calcio scommesse: "Lui non avrebbe mai venduto una partita. Alla giustizia sportiva bastò il solo fatto di non aver denunciato subito l’episodio per squalificarlo", ha sottolineato. "Lui la prese malissimo perché sapeva di essere innocente - ha spiegato -. Ad ogni modo non trascorse quei mesi sul divano a piangersi addosso. Si diede da fare, lavorò ad alcuni progetti professionali che non avevano nulla a che fare con il calcio e che in seguito avrebbero posto le basi per la sua seconda vita, quella da imprenditore". "Di lui rimane l'allegria - ha concluso - l'allegria della giovinezza".

