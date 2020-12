Borghi 2.0, lenticchie e norcineria alla conquista di eBay: "Dopo terremoto e Covid l'e-commerce ci ha salvato"

12 dicembre 2020 a

"L’e-commerce ci ha salvato. E’ solo attraverso questa modalità di vendita che siamo andati avanti, dopo sisma e Covid”. Non usa mezzi termini, Catia Ulivucci dell’omonimo storico negozio di prodotti tipici di Norcia che, insieme ad altre 11 attività della Valnerina, è entrata nel progetto Borghi 2.0, lanciato dalla Confcommercio con eBay, per creare una specifica vetrina on line. “L’aspetto saliente dell’iniziativa - tiene però a sottolineare - è la presenza, l’apertura costante e continua del punto vendita che non vogliamo certo abbandonare”. E’ quello che tecnicamente viene definitivo ‘figital’, cioè presenza fisica e innovazione digitale. “La mission del progetto - spiega il presidente della Confcommercio della Valnerina Alberto Allegrini - è quello di supportare i piccoli negozianti dei borghi italiani e aiutarli a cogliere le opportunità che il commercio online può offrire. Ecco dunque l’accordo con eBay per le 12 imprese del territorio, di diverse categorie merceologiche, con ampia rappresentanza di norcinerie, che hanno seguito prima 24 ore di formazione, tenute direttamente da esperti dei uno dei principali marketplace al mondo e poi usufruito di una fase di assistenza e consulenza tecnica a distanza per l’apertura del proprio negozio su eBay. I negozianti sono ospitati in una pagina all’interno del sito, che sarà arricchita da imprese di altri borghi che si aggiungeranno nel 2021, una vera e propria vetrina dedicata dove è possibile scoprire di più sui loro territori e le loro storie, oltre ad accedere direttamente ai negozi on line e alla loro offerta di prodotti.

