Terni, la showgirl Sara Tommasi presenta la sua canzone contro la violenza sulle donne

Dopo Vis a Vis, la canzone prodotta dai Luci da Labbra, la showgirl ternana Sara Tommasi ha già inciso in sala di registrazione un secondo brano. Questa volta, però, si tratta di un brano di musica leggera che cerca di sensibilizzare e aiutare le donne vittime di violenza. E, infatti, una parte dei proventi sarà devoluta al Movimento contro ogni violenza sulle donne che ha come presidente Michela Sardo e la sede legale a San Dorligo della Valle (Trieste). La canzone è stata composta, incisa e arrangiata da Nicola Ursino e prodotta da M&N Vox di Marco Di Maio e Nicola Ursino (più una collaborazione esterna con Giovanni De Rosa) e c'è anche un intervento dell'attore teatrale Domeniko D'Ambra. Le tre donne protagoniste del brano hanno un nome di fantasia (Bolla, Sole, Vinavil) e rappresentano tre categorie di problemi diversi: la dipendenza dal sesso, da un compagno violento e dalla droga. Il manager di Sara Tommasi, Antonio Orso, fa sapere che la canzone, sin dal primo ascolto, è in grado di suscitare grandi emozioni.

