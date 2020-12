Vaccino spray anti influenza, oltre 20.000 dosi in arrivo la prossima settimana

12 dicembre 2020 a

a

a

Sono oltre 20mila le dosi di vaccino anti influenzale spray destinate all’Umbria che dovrebbero arrivare la prossima settimana, destinate a coprire, almeno in prima battuta, la popolazione pediatrica tra i 6 mesi e i 6 anni. La tempistica, secondo quanto fanno sapere dalla Regione Umbria, in diretto contatto con il Ministero, è proprio questa. Soprattutto perché i pediatri non vogliono trovarsi impreparati rispetto all’arrivo dell’influenza stagionale. L'auspicio è evitare i problemi più volte denunciati in Lombardia, dove c'è grande difficoltà nel trovare i vaccini anti influenzali, in quel caso per quanto riguarda la popolazione più anziana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.