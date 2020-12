Terni, un algoritmo per prevedere le infezioni ai reni e salvare la vita ai pazienti in terapia intensiva

Antonio Mosca 12 dicembre 2020 a

a

a

Un nuovo dispositivo, basato sull’intelligenza artificiale, permetterà di salvare moltissime vite umane. Si tratta di un complesso modello matematico elaborato da un computer che potenziando le funzioni del cervello gestisce i dati del paziente e consente di prevedere l’insorgenza dell’insufficienza renale acuta che, nei pazienti in terapia intensiva, può rivelarsi letale fino al 60 per cento dei casi. L’importante scoperta scientifica è frutto della convenzione stipulata dall’Azienda ospedaliera di Terni e dal Politecnico di Torino che hanno dato vita alla start up U-Care Medical che di recente ha ricevuto il prestigioso riconoscimento "Life sciences" per il miglioramento della salute delle persone nell’ambito del Premio nazionale per l’innovazione 2020. Uno studio che vede come protagonista il dottor Riccardo Maria Fagugli che, da tre anni e mezzo, dirige la Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. E proprio la struttura ternana è in prima linea nella ricerca di base sul modello neurale basato su una combinazione di sensori e algoritmi. “La macchina digitale - spiega il dottor Fagugli - monitora di continuo il flusso della diuresi del paziente e così riesce a prevedere con 12 ore di anticipo l’insorgenza dell’insufficienza renale oligurica, che può interessare fino al 40% dei ricoverati in intensiva spesso in forma lieve, ma nel 50% in forma importante”. Il team di studiosi, oltre al ceo di U-Care Medical Andrea Ancona e al dottor Fagugli, comprende i professori e ricercatori Valentina Cauda, Enrico Perpignano, Francesca Alfieri, Alessandro Lorrai, Gianmarco Del Bono, Eros Pasero ed Emilio Paolucci. Si prevede che tra due anni il dispositivo sarà applicato sui pazienti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.