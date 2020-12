Famiglia con la casa divisa tra i Comuni di Allerona e Castel Viscardo. Il caso finisce in tivù da Barbara D'Urso

11 dicembre 2020 a

Il soggiorno è a Castel Viscardo, la cucina ad Allerona. E così le camere da letto al piano superiore della casa dove vivono Raffaele e Mariangela, al confine tra i due Comuni. Una situazione che, alla luce del nuovo Dpcm che vieta spostamenti per le festività, ha del paradossale. “Siamo muniti di autocertificazione per gironzolare in casa”, ha detto venerdì 11 dicembre ai microfoni di Pomeriggio Cinque, la trasmissione di Barbara D'Urso, la coppia originaria del Sud Italia. Il Comune di residenza, in ogni caso, è Allerona per il semplice fatto che è qui che è situata la porta d'ingresso. Una decina le famiglie che vivono al confine tra i due piccoli centri dell’Orvietano, oltre alle case separate solo dalla strada che divide Allerona Scalo da Pianlungo.

