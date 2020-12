Ristori Covid, da Assisi urla contro Beatrice Lorenzin: "Non lavoriamo da dieci mesi e voi pensate alla lotteria scontrini" | Video

11 dicembre 2020 a

"Noi non lavoriamo da dieci mesi e voi pensate alla lotteria degli scontrini". Da Assisi durissimo attacco a Beatrice Lorenzin, parlamentare del Pd, durante la puntata di Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto su Rete 4 da Paolo Del Debbio. E' una commerciante che partecipa alle fiere patronali a urlare, per criticare i provvedimenti del governo.

"Quest'anno - dice la donna - le fiere non sono state svolte. Sono dieci mesi che siamo fermi senza sapere quando si ripartirà. E i mesi diventeranno sicuramente dodici. Ci vuole tanto per capire che le aziende vanno ristorate in base al fatturato? Che dovevamo fare, sperare che l'Umbria diventasse rossa per avere due spiccioli?". Clicca qui per vedere il video.

