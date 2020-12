Stroncone, due denunce per l'incendio di una tabaccheria del centro storico. Chiuse le indagini dei carabinieri

11 dicembre 2020 a

Svolta nelle indagini sull’incendio, appiccato il 28 novembre scorso, a una tabaccheria di piazza San Giovanni, a Stroncone. I carabinieri, al termine delle attività investigative portate avanti con accertamenti tecnici e metodologie classiche, venerdì 11 dicembre, hanno denunciato alla competente Procura della Repubblica di Terni per il reato di danneggiamento a seguito di incendio un uomo ternano di 31 anni ed una sua coetanea, ternana, ritenuti responsabili in concorso dell'incendio della tabaccheria. Le motivazioni poste alla base del gesto sarebbero da ricondurre a dissapori tra il titolare dell’esercizio commerciale ed i due indagati. Decisiva l’individuazione da parte degli inquirenti dell'Arma della Mercedes bianca che era stata utilizzata dai due indagati per arrivare al luogo del reato per poi darsi alla fuga a tutto gas.

