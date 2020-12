Assisi, cooperativa non versa 850 mila euro di ritenute sulle buste paga dei lavoratori: scatta il maxi sequestro

11 dicembre 2020 a

I finanzieri del comando provinciale di Perugia, nell’ambito dell’operazione “Ananke”, hanno posto sotto sequestro preventivo di quasi mezzo milione di euro appartenenti a una società cooperativa. Il sequestro ha avuto luogo a seguito della contestazione, da parte della Procura della Repubblica di Perugia, del mancato versamento di ritenute fiscali. Nello specifico, i militari della tenenza di Assisi hanno appurato che la cooperativa, nei cui confronti erano state già svolte indagini per truffa ai danni dello Stato, aveva operato le ritenute sulla “busta paga” dei propri dipendenti e collaboratori, senza però versarle all’erario. Visto il rilevante ammontare delle somme indebitamente trattenute, più di 850 mila euro, l’autorità giudiziaria ha ritenuto sussistere gli elementi costitutivi del reato di “omesso versamento di ritenute dovute o certificate” e ha ottenuto l’emissione, da parte del gip di un provvedimento di sequestro per un valore pari al mancato versamento, poi ridotto, in sede di riesame, a circa 450 mila euro. "L’attività assume particolare rilievo in virtù dell’importanza ricoperta nel sistema tributario italiano dalle ritenute fiscali: è infatti compito del datore di lavoro occuparsi del corretto versamento, essenziale affinché la situazione fiscale e previdenziale dei lavoratori sia pienamente in regola", fanno sapere le fiamme gialle assisane nella nota a corredo dell'indagine che portato alla luce "un fenomeno di evasione fiscale di ampia portata che danneggiava principalmente i lavoratori".

