Perugia, nascondono in appartamento carta di credito rubata e uno straniero irregolare: denunciati

11 dicembre 2020 a

a

a

La polizia di Stato, a seguito di diverse segnalazioni di persone sospette, ha effettuato un controllo nei pressi di un appartamento di via del Macello rintracciando all’interno una coppia di cittadini rumeni (lei classe '81, lui classe '88) e un ospite occasionale, un cittadino tunisino del 1986. Quest’ultimo, privo di documenti, è risultato irregolare con la normativa sull’immigrazione ed è stato denunciato per inosservanza all’ ordine del questore a lasciare il territorio nazionale. Il soggetto è stato subito messo a disposizione dell’ufficio immigrazione per effettuare l’espulsione. Inoltre, all’interno dell’appartamento un poliziotto ha notato una carta di credito riposta sulla sommità di un mobile e, chieste spiegazioni sul possesso della stessa, dato che era intestata a terza persona, la coppia di cittadini rumeni ha riferito di averla trovata semplicemente in strada. Si è accertato in breve che la carta era stata rubata due giorni prima, nella zona limitrofa all’appartamento, all’interno di un’autovettura. La coppia è stata denunciata reato di ricettazione e la carta è stata restituita al legittimo proprietario.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.