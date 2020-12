Narni, nigeriano si spoglia nudo per strada: denunciato per atti osceni dai carabinieri

Un episodio praticamente analogo si era verificato cinque giorni fa ad Amelia, protagonista un altro connazionale di qualche anno più grande

Due denunce per atti osceni in luogo pubblico e due decreti de espulsione dal territorio nazionale in 5 giorni tra Amelia e Narni, in provincia di Terni.

Se il 5 dicembre 2020 era stato un nigeriano di 29enne ad abbassarsi i pantaloni davanti ad un supermercato, l’Eurospin di via Roma, ad Amelia, giovedì 10 dìcembre 2020, verso l’ora di pranzo, un suo connazionale, ma di 20 anni, ha ripetuto lo stesso gesto, seppur in maniera meno violenta e molesta, in via Tuderte a Narni scalo.

Come molti testimoni hanno riportato, e come confermato dai carabinieri, a un certo punto il nigeriano ha percorso alcuni metri coi pantaloni totalmente abbassati lungo via Tuderte, tra la farmacia e un negozio di intimo, proprio di fronte al bivio che porta in via Toiano. Pare che l'extracomunitario non indossasse la cinta e che non volesse mostrare volontariamente le parti intime anche se poi è rimasto nudo per diversi minuti. Questo ha comportato una denuncia per atti osceni, oltre ad essergli stata comminata anche l’ordinanza di espulsione dal territorio.

