Covid, in Umbria ipotesi di entrate scaglionate per le superiori: a scuola anche di pomeriggio

Alessandro Antonini 11 dicembre 2020 a

a

a

Entrate scaglionate per 140 mila studenti delle scuole superiori umbre al rientro in classe dal 7 gennaio. Due gli orari di entrata e di uscita: il primo, canonico, dalle 8 alle 13. Il secondo dalle 10 alle 15. Questo per evitare gli assembramenti alle fermate dei bus e davanti agli istituti. “L’ipotesi dell’entrata scaglionata sui due orari è quella al momento condivisa con l’ufficio scolastico. La dirigente Antonella Iunti nei prossimi giorni lo comunicherà ai presidi”, fa sapere il direttore regionale Prociv e trasporti, Stefano Nodessi Proietti, che giovedì 10 dicembre ha partecipato alla riunione in prefettura, a Perugia, convocata sul tema dal prefetto Armando Gradone. “A seguito di un attento screening della popolazione studentesca regionale e delle aree più nevralgiche, sono state vagliate varie ipotesi, che saranno oggetto di ulteriore esame nei prossimi giorni, inclusa la possibilità di scaglionamento dell’orario di entrata ed uscita negli istituti scolastici e l’incremento dei mezzi di trasporto con lo speculare adeguamento orario delle corse previste”, è scritto in una nota della prefettura.

Al momento sono 52 le classi in quarantena in Umbria. 36 nella provincia di Perugia e 16 in quella di Terni, per 931 studenti positivi. Fascia più colpita quella tra 6 e 10 anni. Sono state 25.310 le persone messe in quarantena.

L’età mediana del personale positivo al Covid è di 48 anni la classe più colpita è 55 anni.

Il tasso di incidenza sulla popolazione dei docenti è del 2,7% a Perugia e 7,26 a Terni.<TB>

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.