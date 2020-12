Terni, clandestino senza tetto trovato dentro un sacco della spazzatura per ripararsi da freddo e pioggia

La scoperta lungo la strada provinciale di Collescipoli da parte di una donna che ha chiamato i carabinieri. In caserma prima lo hanno rifocillato, poi è scattata la denuncia

Un 36enne di nazionalità serba, senza fissa dimora, è stato trovato dentro un sacco della spazzatura dentro al quale aveva pensato di ripararsi dal freddo e dalla pioggia.

E' successo a Terni, lungo la strada provinciale di Collescipoli, all’altezza del numero civico 44., e il "ritrovamento" l'ha compiuto per caso una donna che, avendo visto il sacco "muoversi" l'ha aperto e ha visto con sconcerto che dentro c'era una persona. A quel punto ha avvertito i carabinieri che sono intervenuti sul posto e hanno accompagnato il serbo in caserma.

Qui ha spiegato i motivi per cui aveva scelto quell'insolito giaciglio: “Mi sto riparando dal freddo e dalla pioggia”. Grazie agli accertamenti nella banca dati delle forze dell’ordine, i militari dell'Arma sono risaliti alla sua identità. E’ risultato così che si trattava di un senza fissa dimora, in Italia da irregolare, al quale era già stato intimato di lasciare il territorio nazionale, senza che, manco a dirlo, avesse mai pensato di farlo. I carabinieri, così, innanzitutto hanno pensato a rifocillarlo, comprandogli un panino e una bevanda, dopodiché lo hanno deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica per l’inosservanza del provvedimento di uscire dal territorio nazionale, sottoponendolo quindi a un nuovo, analogo ordine.

