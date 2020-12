Covid in Umbria, 182 nuovi positivi e dodici morti in 24 ore. Il bollettino del 10 dicembre

10 dicembre 2020 a

a

a

Diminuisce ancora la curva dei contagi: sono 182 i nuovi positivi in 24 ore a fronte di 3.847 tamponi effettuati. Resta alto, però, il numero dei morti: 12 in più rispetto al giorno precedente. Sono i dati del bollettino di giovedì 10 dicembre di Regione e Protezione civile. Diminuisce, invece, il numero dei ricoverati che si attesta a 366 (erano 380) anche nelle terapie intensive. Attualmente sono 55 (-1 rispetto al giorno precedente) : 14 sono a Perugia, 14 a Spoleto, 15 a Terni, 8 a Foligno e 4 Città di Castello. Gli attualmente positivi in Umbria sono, in totale 5.379.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.