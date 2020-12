Covid Umbria, contagi in costante diminuzione. Inizia a calare anche la curva dei morti, Rt scende a 0.61

10 dicembre 2020 a

a

a

Il Covid in Umbria è in netta regressione. E' quanto emerge dai numeri diffusi dal Nucleo epidemiologico nel corso di una conferenza stampa cui erano presenti anche l'assessore regionale, Luca Coletto e il commissario per l'emergenza Coronavirus, Antonio Onnis. Tutti i valori dei parametri monitorati stanno tornando sui livelli di inizio ottobre grazie anche alle misure restrittive che sono state adottate, compresa quella della chiusura delle scuole medie e superiori che era stata presa, in anticipo sui tempi, dalla Regione Umbria. L'Rt (l'indice di contagio) è inoltre stabile sotto a 1, come hanno riferito i rappresentanti del Nucleo epidemiologico, e in questo momento fermo a 0.61. In calo sia la curva dei contagi che quella dei morti

