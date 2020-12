Terni: Palazzetto di via Di Viittorio, entro dicembre nuovo bando per la gestione

Le quattro società che si erano aggiudicate la prima gara non hanno presentato il progetto per richiedere i fondi ministeriali di Sport e Periferie

A Terni il Paladivittorio non verrà rimodernato con i fondi del bando Sport e Periferie, come pensava il Comune quando, lo scorso settembre, aveva indetto la gara per la gestione fino a quindici anni dell’impianto, subordinata per l’appunto all’ottenimento dei fondi ministeriali.

Le quattro società che se l’erano aggiudicata infatti, ovvero la capofila Ternana Futsal, la Pink basket, la Leo basket e la Spring team (ginnastica), non hanno presentato il progetto al ministero e quindi, essendo decorsi i termini, non sarà più possibile sperare di attingere a quei fondi. Perché di “speranza” comunque si trattava, visto che solo dal territorio comunale di Terni sono partite tre richieste di contributo: quella che ha come capofila la Union Basket, per la realizzazione di una tensostruttura, con annessi e connessi, a piazzale Senio (San Giovanni); quella dell’Athletic Terni per il camposcuola Casagrande; e una terza direttamente del Comune per il campo di Collescipoli.

Sebbene non vi sia alcuna regola scritta, gli anni scorsi il bando del ministero ha cercato di premiare il maggior numero di comuni possibili, essendo nazionale, orientandosi quindi a privilegiare mediamente un solo intervento a territorio. L’auspicio, ovviamente, è che questa tendenza possa essere… allargata a più di una richiesta, visto che tutti e tre i progetti sono meritevoli di grande attenzione e riqualificherebbero strutture (il camposcuola) o zone (il quartiere San Giovanni e Collescipoli) importanti per la città.

Quanto al Paladivittorio, il Comune pubblicherà entro l’anno un nuovo bando per la gestione, di fatto con le stesse caratteristiche di quelli degli ultimi mesi per altri suoi impianti. Quindi con la possibilità di una gestione fino a quindici anni a fronte di interventi sostanziali (anche in termini economici) sulle strutture. Intanto sta partendo il cantiere per i lavori già approvati e finanziati grazie al bando Sport e Periferie 2016 (200 mila euro) e al contributo del Coni (150 mila), intervento messo a punto quando ancora ai lavori pubblici in Comune c’era Enrico Melasecche.

Si tratta dell’abbattimento delle barriere architettoniche, della realizzazione di un ascensore per un accesso comodo dei disabili, oltre ad un nuovo ingresso per il pubblico e altre piccole migliorie interne. Ma sul Paladivittorio ci si dovrà mettere le mani ancor più pesantemente. In caso di maltempo tipo quello delle ultime ore, infatti, nel campo ci piove, così come è urgente rifare gli spogliatoi e gli impianti. Oltre naturalmente al campo di gioco: serve il parquet. Per il prossimo bando dovrebbero farsi avanti ancora calcio a 5 e basket, magari anche il volley, essendo l’unico impianto di dimensioni a norma. Nel frattempo fino a giugno le società che si sono viste assegnate le ore proseguiranno l’attività. Ammesso che si riprenda a giocare e ad allenarsi.

