Superstrada Terni-Rieti, prove di carico del ponte sul fiume Velino. Il ministro De Micheli all'inaugurazione

Il 22 dicembre 2020 il taglio del nastro dell'ultima parte del collegamento tra le due province, alla presenza della titolare del dicastero delle infrastrutture

09 dicembre 2020 a

a

a

Il completamento della Terni-Rieti, la madre di tutte le infrastrutture incompiute del Ternano, è ormai cosa fatta, visto che sono arrivati alla fine i lavori in corrispondenza del confine umbro-laziale. L’apertura al traffico dell’asta principale è prevista il prossimo 22 dicembre 2020, alla presenza del ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli.

L’Anas così fa sapere che iniziano giovedì 10 dicembre 2020 le prove di carico del ponte sul fiume Velino, lungo circa 500 metri. “Il tratto in fase di ultimazione - si legge in una nota - è lungo complessivamente 3 km e consentirà di completare l’intero tracciato dell’itinerario Terni-Rieti, per un investimento di oltre 20 milioni di euro. I lavori riguardano infatti sia la realizzazione del lotto laziale che il completamento del tratto umbro, i cui lavori erano rimasti sospesi a causa del fallimento dell’impresa esecutrice. All’asta principale si aggiungono poi una serie di rami secondari per i collegamenti con la viabilità locale, i centri abitati e l'esistente stazione ferroviaria, che saranno ultimati nella primavera 2021”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.