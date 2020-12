Perugia, insulta un medico del pronto soccorso su Facebook, condannata per diffamazione

Fra.Mar. 10 dicembre 2020 a

a

a

Condannata per diffamazione, mediante l’utilizzo dei social network, per aver scritto un post in cui inveiva contro un dottore del pronto soccorso di Perugia. E’ quanto accaduto a una 54enne perugina, per cui il giudice ha disposto la condanna al pagamento di 600 euro di multa. A denunciarla era stata lo stesso medico che poi non si è costituito parte civile. Secondo quanto riportato nel capo di imputazione, la donna, dopo aver portato la mamma al pronto soccorso, in un post pubblico aveva scritto: “Siamo incappate in con un medico che non dovrebbe essere tale.. ci sta solo per lo stipendio al pronto soccorso?Non è nemmeno capace di capire una tromboflebite con una gamba gonfia”. La donna era difesa dall’avvocato Saschia Soli.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.