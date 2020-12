Perugia, rissa in centro storico: 8 ragazzini rischiano il processo. In aula a gennaio

Fra.Mar. 10 dicembre 2020 a

Rischiano tutti e otto un processo i ragazzini coinvolti nella rissa che si era verificata in centro storico a Perugia, il 22 maggio scorso, nel primo venerdì di riaperture dopo il lockdown. Per loro, l’appuntamento davanti al giudice è il 28 gennaio prossimo. Per tutti l'accusa è rissa, ma per tre c'è anche lesioni personali aggravate perché hanno seguito e braccato uno dei ragazzi del gruppo rivale giù fino a piazza Grimana e lo hanno picchiato prendendolo a calci e pugni anche quando il giovane “si era vanamente riparato - scrive il pm nel capo di imputazione - salendo una scala, di fatto trovandosi prigioniero dei suoi aggressori che lo avevano raggiunto sull'ammezzato”.

La rissa, scoppiata in piazza Danti e in parte immortalata con un cellulare, era finita nei Tg serali di tutta Italia. L'iniziale imputazione per lesioni contestata in alternativa all'uno o all'altro fratello, è stata mossa ad entrambi. In un primo momento infatti, data la somiglianza tra due coinvolti, era stata disposta una perquisizione - eseguita dalla squadra mobile di Perugia - per sequestrare gli abiti dei ragazzi e capire chi avesse picchiato il giovane che cercava di mettersi in salvo nonostante non camminasse bene per le botte prese in precedenza. Date le accuse, hanno partecipato entrambi. E il reato ora si è aggravato perché l'iniziale prognosi di 30 giorni per la mandibola rotta è lievitata oltre 40 a causa di un secondo intervento chirurgico che si è reso necessario. I ragazzi sono difesi dagli avvocati, Vincenzo Maccarone, Claudio Cimato, Francesco Falcinelli, Michele Nannarone e Michele Bromuri.



