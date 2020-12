Perugia, furti nelle case isolate: rafforzati i controlli delle forze dell'ordine

10 dicembre 2020 a

a

a

L’ultimo furto messo a segno in un’abitazione isolata si è verificato nel fine settimana. Ultimamente è accaduto in diverse frazioni del perugino. Quattro per la precisione nelle ultime due settimane. I colpi hanno tutti un comune denominatore: avvengono nel tardo pomeriggio, a prescindere dalla presenza in casa del proprietario e solo in abitazioni grandi e isolate. Più difficili da controllare esternamente e internamente.

In particolare, l’ultimo caso appunto si è verificato nella zona di San Martino in Colle. I proprietari erano in casa ma non si sono resi conto di nulla. I ladri sono entrati, hanno preso dei monili e sono scappati via. I proprietari si sono resi conto solo in un secondo momento. A quel punto hanno chiamato la polizia.

Da parte sua, la questura fa sapere di aver rafforzato i controlli insieme ai carabinieri soprattutto in queste frazioni che possono avere edifici più isolati e più complicati da proteggere. La prima zona ad essere presa di mira è stata Monte Malbe, costellata di ville e abitazioni.

F

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.