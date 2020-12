Umbria, prosegue la diminuzione dei positivi ma anche oggi ci sono altri 9 morti. Lieve rialzo dei ricoveri

Fra. Mar. 09 dicembre 2020 a

Sono appena 89 i positivi emersi oggi dai dati regionali. I nuovi casi arrivano poi dall'analisi di appena 456 tamponi. Un numero molto contenuto come accade sempre nei giorni festivi. Ad ogni modo ci sono stati anche 170guariti, che contribuiscono a tenere basso, e progressivamente sempre di più, il numero degli attualmente positivi, che adesso sono 5656.. Si registrano invece 4 ricoverati in più, il che porta il totale dei degenti a 380, di cui 56 in terapia intensiva, ovvero uno in meno di ieri. Purtroppo il numero che non accenna a calare è quello dei decessi: anche oggi sono stati registrati 9 morti. Il che porta il totale delle vittime di Covid a 486.

