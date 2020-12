Assisi, si innamora di falso medico che le spilla 7 mila euro

09 dicembre 2020 a

Una truffa sentimentale, con cui, fingendosi un affascinante medico, un 24enne nigeriano, regolare in Italia e incensurato, ha non solo fatto credere a una 49enne di volerla sposare, ma le ha anche sfilato settemila euro. Fin quando la donna, residente nel comprensorio di Assisi, all'ennesima richiesta di denaro, ha deciso di rivolgersi alla Polizia di Stato del Commissariato di Assisi guidato dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca. Gli agenti del commissariato assisano hanno identificato e denunciato il giovane, residente nella provincia di Cesena, per il reato di truffa. Per la donna doppia delusione, una più cocente dell'altra. Appena mitigata dalla denuncia del falso medico.

