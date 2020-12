Terni, solidarietà: Beatrice Danti, del negozio Bea Style, dona 197 articoli alla parrocchia di Santa Maria del Rivo

Si tratta di scarpe, jeans, pantaloni, vestiti, maglie, camice invendute che verranno distribuiti alle famiglie bisognose

Gesto di solidarietà da parte di Beatrice Danti, 21enne titolare del negozio “Bea style”, in via del Rivo, a Terni, che ha donato alla parrocchia di Santa Maria del Rivo 197 articoli tra cui scarpe, jeans, pantaloni, vestiti, maglie, camice invendute che verranno distribuiti alle famiglie bisognose.

Un grande cuore, quello di Beatrice, che ha pensato a coloro che hanno grosse difficoltà economiche soprattutto in questo particolare momento in cui l'emergenza sanitaria ha portato ad una grande crisi con un maggiore numero di famiglie in difficoltà. Visto le problematiche economiche esistenti, Beatrice ha contattato il parroco di Santa Maria del Rivo, don Luca Andreani, e chiesto di poter donare la merce alle famiglie bisognose della parrocchia. La mattina di martedì 8 dicembre 2020, sotto una pioggia battente, Beatrice e don Luca si sono aspettati davanti alla chiesa di Santa Maria del Rivo e c'è stato questa donazione. Sono stati momenti di grande commozione in cui si è capito il grande valore del Natale.

“Anche in questo tempo così duro – sottolinea don Luca – tanti auguri perché comunque il Natale verrà e ci ricorda che anche nelle proprie possibilità possiamo essere umani e capaci di solidarietà. L'unione fa la forza tra di noi e con il Signore che ci illumina e ci salva. Ringrazio anche, quanti in vari modi, tanti commercianti anche di fronte a tante difficoltà pur avendone anche loro si dedicano agli altri nella loro attività e attraverso le comunità parrocchiali ed altre realtà . Il Signore li benedica e ci aiuti a unirci sempre per dare forza ai più deboli e in difficoltà”. Don Luca, oltre a ringraziare Beatrice per il grande gesto di solidarietà, ha anche augurato un buon Natale a tutti.

